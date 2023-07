Contes espace Barral Die, 12 juillet 2023, Die.

Die,Drôme

Des histoires racontées au fil d’un parcours dans Die, dans un cadre champêtre et inédit !

Balade et histoires: un parcours original et poétique d’1h environ, pour tous, enfants, et adultes ….

2023-07-12 18:00:00 fin : 2023-07-12 . .

espace Barral rue des Fabriques

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Stories told on a tour of Die, in a unique rural setting!

Balade et histoires: an original, poetic tour lasting around 1 hour, for children and adults alike…

Historias contadas en un recorrido por Die, ¡en un entorno rural único!

Un paseo y cuentos: un recorrido original y poético de alrededor de 1 hora, para todos, niños y adultos…

Geschichten, die auf einem Rundgang durch Die erzählt werden, in einer ländlichen und neuartigen Umgebung!

Balade et histoires: ein origineller und poetischer Rundgang von ca. 1 Stunde für alle, Kinder und Erwachsene …

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme du Pays Diois