Bouches-du-Rhône Barbentane . L’association Lire à Barbentane, avec le soutien de la ville de Barbentane, organise la Fête du Livre Jeunesse.



Pour la 2ème Fête du Livre Jeunesse de Barbentane, notre parrain sera Fred Bernard. Il succèdera à Bruno Heitz en 2022. C’est lui qui a réalisé le visuel de l’affiche.



Vous le retrouverez tout au long de l’évènement :

– Exposition « L’émerveillé du vivant » à la médiathèque de Barbentane du 28 Mars au 12 Avril.

– Atelier le Samedi 1er Avril à 14h30 : aquarelle de la nature.

– Table ronde : Le Jardin, le Dimanche 2 Avril à 11h15.



Et bien entendu, vous pourrez le rencontrer en dédicace dans la grande librairie « la Ménagerie » tout au long des deux journées. 2ème édition de la Fête du Livre Jeunesse à Barbentane. lireabarbentane@free.fr Espace Baron de Chabert 3 Place Le Cours Barbentane

