Dictée de la Francophonie à Marseille Espace Bargemon, Ville de Marseille, 24 mars 2023, Marseille. Dictée de la Francophonie à Marseille Vendredi 24 mars, 17h30 Espace Bargemon, Ville de Marseille Entrée libre et sur inscription La dictée de la Francophonie à Marseille s’inscrit dans la ligne de l’opération nationale « Dis-moi dix mots » (DMDM) 2023. Une cinquantaine de personnes, dont 35 étudiants étrangers, sont venues participer à la dictée DMDM 2023, au cours de cette journée à Marseille dédiée à la francophonie. La dictée avait pour titre : « Dis-moi dix mots à tous les temps ». Elle a été concoctée à partir des 10 mots thématiques 2023 par Jacqueline LAURENZATI, de la Maison de la francophonie à Marseille, que nous remercions pour cette dictée 2023 fluide et poétique. Espace Bargemon, Ville de Marseille 6, rue de la Guirlande 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T17:30:00+01:00 – 2023-03-24T18:00:00+01:00

