Crowbar + Black Bomb A Espace Barbara, 7 mai 2023, Petite-Forêt. Crowbar + Black Bomb A Dimanche 7 mai, 20h30 Espace Barbara Dans le cadre de la programmation Hors les Murs du Théâtre d’Anzin, le concert a lieu à l’Espace Barbara de Petite-Forêt ! Espace Barbara Petite-Forêt Petite-Forêt 59494 Nord Hauts-de-France Originaire de la Nouvelle Orléans en Louisiane, Crowbar est un groupe de Sludge Métal. Salué internationalement, le groupe se caractérise par des musiques lentes et des atmosphères lourdes, menaçantes et tendues alliant des passages punk hardcore rapides. Black Bomb A est un groupe issue la de scène Punk Hard-Core Metal et influencé par Biohazard, Snot, Sepultura…

Le groupe a fait ses armes en écumant les salles Françaises en se forgeant très vite une réputation au sein d’un très large public et est désormais présent sur la scène internationale.

La musique de Black Bomb A est énergétique et corrosive touchant autant les adeptes du métal le plus dur que ceux appartenant au punk-rock.

