ROMAN DODUIK ESPACE AVEL-VOR Plougastel Daoulas, 17 février 2024, Plougastel Daoulas.

A seulement 23 ans, Roman Doduik est devenu malgré lui la nouvelle star des Ados !Pourtant, il ne comprend rien aux animés ni aux jeux-vidéo. Il préfère Serge Gainsbourg à Aya Nakamura, possède toujours un lecteur DVD et ses études en Art Dramatique le destinaient davantage à jouer du Molière qu’à faire des millions de vues sur les réseaux sociaux !Alors comment expliquer que nos ados en sont fous ? Peut-être parce qu’il a une frimousse de gamin, ou peut-être parce qu’il est gentil, ou même pire…ADOrable ?Mais puisque le voilà Infiltré dans la Gen Z, Roman en profite pour décrypter les codes et rituels d’une génération élevée aux réseaux sociaux et offre une analyse malicieuse de vos adolescents.Un one-man-show à la fois drôle, intelligent et parfois même émouvant, qui réussit le tour de force de faire autant rire son jeune public que leurs « darons » grâce à des sketchs qui, du rap aux réseaux sociaux en passant par la bisexualité, les animés ou le vocabulaire de la nouvelle génération, déroulent un savoureux éclairage sur l’adolescence.

Tarif : 24.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE AVEL-VOR 135 ROUTE DE SANTIK BENEAT 29470 Plougastel Daoulas 29