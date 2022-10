CHAPLIN, 1939 – Cie Hé ! Psst ! Espace aux 3 jardins, Salle Charlie Chaplin Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

CHAPLIN, 1939 – Cie Hé ! Psst ! Espace aux 3 jardins, Salle Charlie Chaplin, 9 février 2023, Mauges-sur-Loire. CHAPLIN, 1939 – Cie Hé ! Psst ! Jeudi 9 février 2023, 20h30 Espace aux 3 jardins, Salle Charlie Chaplin

Tarifs : Abonné 12€ | Plein 16€ | Réduit 14€ | Très réduit 10€ | Pass’ Famille 35€

L’homme derrière le masque du clown Espace aux 3 jardins, Salle Charlie Chaplin Rue de Vendée, Bourgneuf Bourgneuf-en-Mauges Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire Cliff Paillé, auteur et metteur en scène, propose d’entrer dans l’intimité de celui qui a créé au début du 20e siècle, le célèbre personnage de Charlot à l’apogée du cinéma muet.

Alors qu’Hitler arrive au pouvoir et s’apprête à réaliser l’innommable, Chaplin a une nouvelle idée: se payer sa tête, mécontent que ce fou lui ait piqué sa moustache. On assiste à la naissance du film « Le Dictateur ». Chaplin va se heurter de façon étonnante à lui-même, et traverser une véritable tornade intime dont il ne pourra sortir que différent.

Charlot amuse, Chaplin dérange… Entre humour et émotion, les spectateurs découvrent un portrait original de Chaplin, centré sur une période clé de sa vie, entièrement inspiré de faits réels.

Un voyage fascinant dans la vie intime d’un génie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-09T20:30:00+01:00

2023-02-09T21:45:00+01:00 Laurent Sabathé

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu Espace aux 3 jardins, Salle Charlie Chaplin Adresse Rue de Vendée, Bourgneuf Bourgneuf-en-Mauges Ville Mauges-sur-Loire lieuville Espace aux 3 jardins, Salle Charlie Chaplin Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire

Espace aux 3 jardins, Salle Charlie Chaplin Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauges-sur-loire/

CHAPLIN, 1939 – Cie Hé ! Psst ! Espace aux 3 jardins, Salle Charlie Chaplin 2023-02-09 was last modified: by CHAPLIN, 1939 – Cie Hé ! Psst ! Espace aux 3 jardins, Salle Charlie Chaplin Espace aux 3 jardins, Salle Charlie Chaplin 9 février 2023 Espace aux 3 jardins Mauges-sur-Loire Salle Charlie Chaplin Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire