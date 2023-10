Marché de Noël Espace Auriac Saint-Jean-le-Thomas, 2 décembre 2023, Saint-Jean-le-Thomas.

Saint-Jean-le-Thomas,Manche

Comme chaque année, le Comité des Fêtes organise son marché de Noël où artisans et associations vous proposent leurs idées cadeaux ou autres pour les fêtes. Restauration festive. Présence du Père-Noël. Balades en calèches gratuites.

Rendez-vous à l’espace Auriac.

Ouverture de l’atelier de gravure de Mathilde Loisel, de 10h à 18h..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Espace Auriac Rue du Vieux Château

Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie



As every year, the Comité des Fêtes organizes its Christmas market where craftsmen and associations offer you their gift ideas or others for the holidays. Festive catering. Presence of Santa Claus. Free horse-drawn carriage rides

Meeting point at the Espace Auriac.

Opening of Mathilde Loisel’s engraving workshop, from 10 am to 6 pm.

Como cada año, el Comité des Fêtes organiza su mercado navideño en el que artesanos y asociaciones le ofrecen sus ideas de regalos u otros para las fiestas. Catering festivo. Presencia de Papá Noel. Paseos gratuitos en coche de caballos

Punto de encuentro en el espacio Auriac.

Apertura del taller de grabado de Mathilde Loisel, de 10 a 18 horas.

Wie jedes Jahr organisiert das Festkomitee seinen Weihnachtsmarkt, auf dem Handwerker und Vereine ihre Geschenkideen oder andere Ideen für die Feiertage anbieten. Festliche Verpflegung. Anwesenheit des Weihnachtsmanns. Kostenlose Kutschenfahrten

Treffpunkt: Espace Auriac.

Öffnung des Gravurateliers von Mathilde Loisel von 10 bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche