Découvrez le charme des contes de Daudet ou l’histoire fascinante de ce château Espace audiovisuel Achille Mir Cucugnan Catégories d’Évènement: Aude

Cucugnan Découvrez le charme des contes de Daudet ou l’histoire fascinante de ce château Espace audiovisuel Achille Mir Cucugnan, 16 septembre 2023, Cucugnan. Découvrez le charme des contes de Daudet ou l’histoire fascinante de ce château 16 et 17 septembre Espace audiovisuel Achille Mir Gratuit. Entrée libre. Selon vos préférences, vous pourrez vous plongez dans l’univers du conte « Le sermon du curé de Cucugnan » d’Alphonse daudet dans les « Lettres de mon moulin » ou dans l’histoire et l’architecture du château de Quéribus. Espace audiovisuel Achille Mir 1 rue Achille Mir, 11350 Cucugnan Cucugnan 11350 Aude Occitanie 04 68 45 03 69 http://www.cucugnan.fr Cucugnan demeure le village du légendaire Curé de Cucugnan, rendu célèbre par Alphonse Daudet dans : « Les Lettres de Mon Moulin ». Au cœur de ce village des Hautes Corbières, l’espace audiovisuel Achille Mir vous propose de découvrir en alternance deux projections d’une vingtaine de minutes chacune : La première, « Le sermon du Curé de Cucugnan » d’après Alphonse Daudet, est un film d’animation qui reprend intégralement le texte de l’auteur, dans une mise en scène originale et poétique. La seconde, « Les Clés de Quéribus » présente une visite à distance étonnante de Quéribus, avec des vues vertigineuses du site tournées par drônes, sur un commentaire très complet réalisé par David Maso, guide-conférencier et archéologue.

Unique dans le Pays Cathare, cet audiovisuel permet la découverte du château pour des personnes à mobilité réduite ou apporte un complément d’informations architecturales et historiques à la visite du château. Parkings à l’entrée du village de Cucugnan. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00 ©Mairie de Cucugnan Détails Catégories d’Évènement: Aude, Cucugnan Autres Lieu Espace audiovisuel Achille Mir Adresse 1 rue Achille Mir, 11350 Cucugnan Ville Cucugnan Departement Aude Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Espace audiovisuel Achille Mir Cucugnan

Espace audiovisuel Achille Mir Cucugnan Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cucugnan/