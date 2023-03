Au fil de l’OR une MOF (Meilleure Ouvrière de France) présente son métier ! Espace Atout Coeur, 31 mars 2023, Montbazon.

Dans une ambiance conviviale, je vous propose de découvrir mon univers et mes créations inspirées et uniques de broderies au fil d’or, d’argent de coton de perles…

Ainsi que le savoir-faire d’excellence hérité du lycée Gilles Jamain de Rochefort et reconnu dans le titre de meilleure ouvrière de France.

Je vous montrerai comment se travaille la cannetille et si vous le souhaitez, vous pourrez vous essayer à quelques points simples (étoile, petite fleur…) au fil d’or et d’argent [30 mn maxi].

Enfin, nous échangerons sur ce que vous avez réalisé et appris du geste.

Espace Atout Coeur Parc de la Grange Rouge, 37250 Montbazon Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://ville-montbazon.fr/ https://www.facebook.com/montbazon [{« type »: « phone », « value »: « 0661079000 »}, {« type »: « email », « value »: « nathaliebroderied’or@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://lesbroderiesdordenathalie.home.blog »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/broderiedordenathalie/?hl=fr »}] 7PR9+C8 Montbazon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T13:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

broderiedor faitmain

©Nathalie COIFFARD