Eesah Yasuke + Ben Plg Jeudi 30 mars, 20h00 Espace athéna MJC St-Saulve

15€

15€

Ce concert est co-organisé avec la MJC Espace Athéna St-Saulve

De Roubaix (quartier des 3 ponts) à Lille, Eesah a un parcours qu’elle ne cache plus… Placée en foyer à l’adolescence. Etudes de sociologie, éducatrice spécialisée… elle navigue entre expériences professionnelles et humaines progressant toujours vers ce qui lui correspond le mieux. Jusqu’au rap en 2018, date à laquelle elle passe le cap. Emerge alors l’’EP Cadavre 3xquis où elle refuse l’apitoiement sur son vécu, et préfère en sortir une réflexion sur le dépassement de soi. Consciente de sa singularité, son but, en tant que rappeuse : partager son vécu pour toucher, transcender les coeurs et « être la seule Reine de son royaume ». BEN PLG

Après avoir marqué les esprits dans l’émission « Nouvelle École » sur Netflix ou encore avec son titre « Mauvaise Nouvelle » (plus de 3 millions d’écoutes sur Spotify, 2 millions de vues sur YouTube…), le rappeur du nord vient de sortir le 3ème volume de sa série d’Eps Réalité Rap Musique dans laquelle il ne chante pas Pour la Gloire (son premier projet) mais pour les oubliés, ceux de la France du milieu, avec justesse et simplicité, sans jamais tomber dans le misérabilisme.

2023-03-30T20:00:00+02:00

2023-03-30T22:00:00+02:00

