THOMAS DESEUR ESPACE ATHENA Auray Catégorie d’Évènement: Auray THOMAS DESEUR ESPACE ATHENA Auray, 6 février 2024, Auray. Au départ de ce spectacle, un constat : vous venez de dépenser de l’argent pour acheter votre billet…Et vous avez fait le choix de sacrifier une soirée de votre vie. Mais pourquoi avoir fait ça ? Tout au long de ce spectacle nous allons tenter de trouver une réponse à cette question. « Bien. » est un show humoristique hautement qualitatif ayant donné un sens à la vie de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ce spectacle a reçu le label du divertissement ressemblant le moins à un concert de U2.

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-02-06 à 20:30 Réservez votre billet ici ESPACE ATHENA 100 PLACE DU GOLHEREZ 56400 Auray Détails Catégorie d’Évènement: Auray Autres Code postal 56400 Lieu ESPACE ATHENA Adresse 100 PLACE DU GOLHEREZ Ville Auray Departement 56 Lieu Ville ESPACE ATHENA Auray Latitude 47.665362 Longitude -2.989038 latitude longitude 47.665362;-2.989038

ESPACE ATHENA Auray 56 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auray/