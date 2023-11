Enjeux, capacités et limites de l’intelligence artificielle générative en entreprise Espace Associatif Quimper Cornouaille Quimper Catégories d’Évènement: Finistère

Enjeux, capacités et limites de l'intelligence artificielle générative en entreprise Mardi 19 décembre, 08h30 Espace Associatif Quimper Cornouaille Quimper Gratuit, inscription obligatoire 8h30 / 10h30 > Conférence: « Enjeux, capacités et limites de l'intelligence artificielle générative en entreprise » Comprendre les grandes familles d'IA et les concepts fondamentaux

Découvrir des cas d’usage d’IA générative dans un cadre professionnel

Prendre conscience des biais, limites, des droits d’utilisation et de diffusion

Comprendre les impacts sur l’emploi et sur la transformation des compétences 11h 15 / 12h25 > Atelier « La Hotline du prompt » / maximum 15 personnes Obtenir des repères et des conseils pour la réalisation de prompts efficaces

Techniques pour la réalisation de prompts avancés

Découvrir des outils pour la production de textes, d’images, et l’analyse documentaire

Etre accompagné dans votre réalisation de tâches spécifiques avec des IA génératives Cette matinale sera animée par Bastien MASSE, chef de projet au sein de la Chaire UNESCO RELIA pour les Ressources Éducatives Libres et Intelligence Artificielle à Nantes Université. L’objectif de cette chaire est de développer l’IA au service de l’Éducation à travers la recherche et des projets européens. Ainsi que l’Éducation à l’IA par la formation des enseignants et la création d’actions de médiation scientifique auprès du grand public. Espace Associatif Quimper Cornouaille 1 All. Mgr Jean-René Calloc’h, 29000 Quimper Quimper 29000 Ti Douar Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/3MN4Z5x »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T08:30:00+01:00 – 2023-12-19T10:30:00+01:00

