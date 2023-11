Petit-Déjeuner Débat – La Marque Employeur : de la théorie au terrain. Espace Associatif Quimper Cornouaille Quimper, 7 décembre 2023, Quimper.

La France est un marché très concurrentiel en matière de recrutement. Une solide Marque Employeur permet d’attirer les talents, y compris les jeunes diplômés, les salariés expérimentés en renforçant l’attractivité de l’entreprise.

La Marque Employeur représente également l’image et la réputation de votre entreprise en tant qu’employeur. Elle englobe la culture d’entreprise, les valeurs, l’environnement de travail, les avantages, les opportunités de croissance et bien plus encore. En bref, c’est la perception que les employés ont de votre entreprise !

Marilyn GUILLAUME, fondatrice de Gecko Conseils RH nous présentera l’impact de la Marque Employeur : comment examiner la situation actuelle dans son entreprise, comment la marque employeur peut servir de levier de performance, de quelle manière elle peut favoriser les recrutements, fidéliser les salariés et envisager son impact RSE.

Nous poursuivrons avec un focus particulier sur une application pratique grâce au témoignage de la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO).

David PONDAVEN, directeur de groupe et Kevin BINARD, responsable des ressources humaines partageront les bonnes pratiques de la BPGO et la manière dont la Marque Employeur a été « travaillée ou instaurée » et les résultats positifs qui ont suivi.

Ce petit-déjeuner débat vous offre une opportunité unique de comprendre comment la Marque Employeur, de la théorie à la mise en pratique, peut impacter positivement votre entreprise.

