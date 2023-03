L’appreciative inquiry ou comment réussir le changement dans mon entreprise ? Espace Associatif, 30 mars 2023, Quimper.

L’appreciative inquiry ou comment réussir le changement dans mon entreprise et faciliter l’adhésion des salariés ?

Aujourd’hui, les entreprises font face à de nombreux changements : la transformation digitale, le management, la RSE, le recrutement et la fidélisation des talents… tout en devant mener à bien leur stratégie dans un monde en évolution rapide.

Nous commençons à voir les limites des approches traditionnelles de la conduite du changement tournées uniquement vers la résolution de problème, limitant ainsi la créativité, l’innovation et provoquant de nombreuses résistances.

A l’inverse, l’Appreciative Inquiry met en œuvre une approche centrée sur les solutions. Elle fait reposer le changement sur le positif et ce qui fonctionne déjà au sein de l’entreprise ou de l’équipe, pour aller vers les nouvelles missions ou objectifs renouvelés. Grâce à ce processus, l’Appreciative Inquiry relie « le sommet » au « terrain » : les décisions prises sont, de ce fait, cohérentes avec les aspirations des salariés.

Nous vous invitons à venir découvrir cette méthode puissante et positive. Nous innovons en vous offrant l’opportunité de l’expérimenter lors de notre matinée.

Hélène Delmotte, dirigeante du cabinet HDC Conseil & Coaching depuis 2012, elle accompagne les entreprises dans leur stratégie et leur développement. Conseil en entreprise, praticienne en Appreciative Inquiry et coach consultante certifiée.

Audraine Goubard, partenaire du cabinet HDC, coach consultante certifiée, spécialisée en gestion du stress et prévention des Risques Psycho-Sociaux, praticienne en Appreciative Inquiry.

Petit-déjeuner débat de la Technopole Quimper-Cornouaille

Jeudi 30 mars 2023, 8h30-10h

l’Espace Associatif Quimper-Cornouaille (adresse : 1 All. Mgr Jean-René Calloc’h, Quimper)

Public concerné : dirigeant, directeur RH, manager d’équipe, DAF, chef de projet…

Espace Associatif 1 All. Mgr Jean-René Calloc'h, 29000 Quimper

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

