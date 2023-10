Les 1000 jours de bébé Espace artistique François Cluzet Coutras, 14 octobre 2023, Coutras.

Les 1000 jours de bébé Samedi 14 octobre, 10h00 Espace artistique François Cluzet

Dans le cadre du programme « Les 1000 jours de bébé » organisé par plusieurs associations du territoire, venez admirer le spectacle « Petits pas voyageurs », gratuits et ouverts à tous. Animations destinées aux femmes enceintes & aux parents avec bébé de 0 à 2 ans.

Les musiciennes livrent une création musicale poétique qui invite au voyage les tout-petits, éveille leurs sens, leur curiosité et laisse rêveurs les plus grands !

Espace François Cluzet à Ville de Coutras – 10h ou 11h

Inscriptions :

PoCLi 07 64 15 27 11

Esprit de Solidarité 06 32 54 79 84

Portraits de Familles 05 57 51 92 75

Espace artistique François Cluzet 43 rue Victor Hugo, 33230 Coutras Coutras 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

