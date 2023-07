L’été de FemmesEnScene Espace artistique Boussac-Bourg, 5 août 2023, Boussac-Bourg.

Boussac-Bourg,Creuse

Ancestrale

Spectacle qui met en scène les douleurs, le deuil, mais aussi la résilience et la métamorphose qui apparaissent sous forme de danse et de dialogue théâtrale.

Prix libre.

Espace artistique Les Martinats

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Ancestrale

A show that presents pain, grief, resilience and metamorphosis in the form of dance and theatrical dialogue.

Free admission

Ancestrale

Un espectáculo sobre el dolor y el duelo, pero también sobre la resiliencia y la metamorfosis, en forma de danza y diálogo teatral.

Entrada gratuita

Ancestrale

Eine Aufführung, die Schmerz, Trauer, aber auch Resilienz und Metamorphose zeigt, die in Form von Tanz und theatralischem Dialog erscheinen.

Freier Preis

Mise à jour le 2023-06-04 par Creuse Confluence Tourisme