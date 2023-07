L’été de FemmesEnScene Espace artistique Boussac-Bourg, 9 juillet 2023, Boussac-Bourg.

Boussac-Bourg,Creuse

Le cri de la révolte

Cette performance danse et chante des mouvements et des sensations éprouvées au cours d’un travail avec des femmes victimes de violences et discriminations.

Espace artistique Les Martinats

The cry of revolt

This performance dances and sings the movements and sensations experienced while working with women who are victims of violence and discrimination

El grito de la revuelta

Este espectáculo baila y canta sobre los movimientos y sensaciones experimentados al trabajar con mujeres víctimas de la violencia y la discriminación

Der Schrei der Revolte

Diese Performance tanzt und singt Bewegungen und Empfindungen, die während der Arbeit mit Frauen, die Opfer von Gewalt und Diskriminierung wurden, erlebt wurden

