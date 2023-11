Don de sang// Pollestres Espace Arthur Conte Pollestres, 22 novembre 2023, Pollestres.

DON DE SANG

Le mercredi 22 et jeudi 23 novembre à Pollestres de 14h30 à 19h30, Salle Aliès (Espace Arthur Conte) : Ensemble aidons à soigner plus de 480 patients !

Vous avez entre 18 et 70 ans, pesez +50kg et êtes en forme ? Alors plus d’excuse, prenez RDV pour un don de sang ici : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/90837/sang

Qui bénéficie de vos dons ?

• 1 million de personnes sont soignées chaque année grâce aux dons de sang

• 47% des patients transfusés le sont dans le cadre du traitement de maladies du sang ou cancers

• 35% des patients transfusés le sont lors d’interventions chirurgicales

• Chaque patient reçoit en moyenne 5 produits sanguins labiles.

Au nom des malades MERCI 

