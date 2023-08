Randonnée pédestre Espace Artémia Beaumont-sur-Vesle, 5 novembre 2023, Beaumont-sur-Vesle.

Beaumont-sur-Vesle,Marne

3 parcours fléchés (5 km/10 km/15 km) au départ de Beaumont sur Vesle.

– Parcours ludique pour les enfants sur le parcours 5 km.

– Des ravitaillements sur les parcours du 10 et 15 km.

– Buvette et restauration sur place..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 11:30:00. .

Espace Artémia Rue de Châlons

Beaumont-sur-Vesle 51360 Marne Grand Est



3 signposted routes (5 km/10 km/15 km) departing from Beaumont sur Vesle.

– Fun trail for children on the 5 km course.

– Refreshment points on the 10 and 15 km courses.

– Refreshments and catering on site.

3 recorridos señalizados (5 km/10 km/15 km) a partir de Beaumont sur Vesle.

– Recorrido lúdico para niños en la ruta de 5 km.

– Puntos de avituallamiento en los recorridos de 10 y 15 km.

– Avituallamiento y restauración in situ.

3 ausgeschilderte Strecken (5 km/10 km/15 km) mit Start in Beaumont sur Vesle.

– Spielparcours für Kinder auf der 5-km-Strecke.

– Verpflegungsstationen auf den Strecken von 10 und 15 km.

– Getränke und Speisen vor Ort.

