« Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir » Henri Matisse

Espace Artagor
Caen, 28 mars 2023

Henri Matisse 28 mars – 2 avril Espace Artagor

La technique du « Fixé sous verre ou peinture sur verre inversée »

Technique ancestrale, connue en Occident depuis l’Antiquité.

Des panneaux muraux illustrés seront présents, expliquant l’historique et la technique.

Je me suis appropriée cette technique pour la préparation des plaques de verre que j’utilise dans la composition des « Tableaux Mosaïque ».

Elle consiste à peindre sur le dos du verre, en commençant par les détails, motifs, empreintes, pochoirs, en couches successives, en finissant par le fond pour opacifier et révéler le travail.

La couleur est omniprésente !

Ensuite, c’est un travail de mosaïste.

Je choisis les plaques en fonction des couleurs, des motifs, des camaïeux, des harmonies.

Je coupe le verre que j’assemble.

Tout est dans la composition, l’équilibre…et la Magie !

Espace Artagor
4 rue Buquet
14000 CAEN
Calvados
Normandie

2023-03-28T11:00:00+02:00 – 2023-03-28T13:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Verre mosaîque

©PKZ Création