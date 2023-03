Avant-Première immersive de l’exposition du Peintre Francis MBELLA à Châteauvillain, Haute-Marne Espace Art Reflex International Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Avant-Première immersive de l’exposition du Peintre Francis MBELLA à Châteauvillain, Haute-Marne Espace Art Reflex International, 13 mai 2023, Paris. Avant-Première immersive de l’exposition du Peintre Francis MBELLA à Châteauvillain, Haute-Marne Samedi 13 mai, 20h30 Espace Art Reflex International Entrée libre dans la limite des places disponibles Un parcours immersif qui nous conduira dans la prochaine exposition du Peintre Francis MBELLA à Châteauvillain en Haute-Marne (sur le thème : « LA FORÊT DANS LA NATURE, je vis les paysages, moi-même faisant partir du paysage ») et qui nous fera découvrir ce Peintre de relief, adepte de la matière, Inventeur de la « Technique du Tapioca » et Créateur du mouvement, « les reflets de la couleur ».

https://www.artreflexinternational.com/2023/01/de-juillet-a-septembre-2023-la-ville-de-chateauvillain-en-haute-marne-accueille-les-oeuvres-du-peintre-francis-mbella.html Espace Art Reflex International 21 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris Paris 75019 Quartier de la Villette Paris Île-de-France 01 40 18 44 79 http://www.artreflexinternational.com Au bord du Canal de l'Ourcq, un espace dédiée à l'œuvre du peintre Francis Mbella, inventeur de la technique du tapioca. Et Créateur du mouvement: « Les reflets de la couleur » Metro: Jaurès Ligne 5 et 2 ; Aux environs de la Rotonde Stalingrad ; Autre Entrée: 20/22 quai de la Loire 75019 Paris Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

