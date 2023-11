Cet évènement est passé MIKE ET RIKE (SINSEMILIA) Espace Art et Jeunesse Aubagne Catégories d’Évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône MIKE ET RIKE (SINSEMILIA) Espace Art et Jeunesse Aubagne, 17 novembre 2023, Aubagne. MIKE ET RIKE (SINSEMILIA) Vendredi 17 novembre, 20h00 Espace Art et Jeunesse 11 / 15€ « Au commencement il y a cette envie de se renouveler, de faire de nouvelles choses. Nous voilà partis pour donner des spectacles chez les gens, dans vos jardins et vos salons. De cette aventure folle et merveilleuse nait un spectacle atypique, mêlant rire, chansons et émotions. Encouragés par nos amis (Merci Fabien Olicard) on se lance… Le spectacle prend la route des théâtres, c’est le début d’une nouvelle étape avec le plaisir comme seul moteur !

Il y a de la musique mais ce n’est pas un concert… Beaucoup de rires mais ce n’est pas du stand up… C’est juste notre spectacle à nous. On avait cette envie de vous plonger dans nos souvenirs, de jouer pour vous mais surtout avec vous dans des lieux intimistes et chaleureux… pour le plaisir. » MIKE & RIKÉ

https://www.facebook.com/MIKEetRIKE

https://www.mikerike.fr/

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00

