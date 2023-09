À vos textes Espace Ariane Quartier de Griffeuille Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône À vos textes Espace Ariane Quartier de Griffeuille Arles, 14 octobre 2023, Arles. À vos textes Samedi 14 octobre, 20h00 Espace Ariane Quartier de Griffeuille Entrée libre – Réservation obligatoire – Jauge limité Il y a un texte, un poème, une chanson que vous aimeriez lire et partager avec nous, alors c’est à vous… Un moment de lecture à voix haute, de partage en toute simplicité, accompagné en improvisation par les percussions de Gérald Seguin.

Inscrivez-vous au 06 03 48 37 95. Durée maximum par participant : trois minutes.

Tout Public Espace Ariane Quartier de Griffeuille Place Gustave Ferrie, 13200 Arles Arles 13200 Griffeuille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « lisba@sfr.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Jeremy Genin

