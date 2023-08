Compagnons de planète, Albert Camus et René Char Espace Ariane Quartier de Griffeuille Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Compagnons de planète, Albert Camus et René Char

Vendredi 13 octobre, 20h00
Espace Ariane Quartier de Griffeuille
Arles

Variations en musique d’extraits de l’intense correspondance échangée entre deux hommes.

Au fil des ans, de Paris à l’Isle sur Sorgue, les liens se tissent, se resserrent, l’admiration grandit. Leurs pas s’accordent sur le chemin et leurs voix portent la même révolte et le désir de Beauté.

Avec Catherine Krajewski, Hélène Sanguinetti, Gilles Erhart au piano, Gérald Seguin aux percussions et François De Bortoli au son.

Avec Catherine Krajewski, Hélène Sanguinetti, Gilles Erhart au piano, Gérald Seguin aux percussions et François De Bortoli au son.

Tout Public à partir de 12 ans.

Espace Ariane Quartier de Griffeuille
Place Gustave Ferrie, 13200 Arles

