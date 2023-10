Prévention et secours civiques Espace Ariane La Ferté Bernard Catégories d’Évènement: La Ferté-Bernard

Sarthe Prévention et secours civiques Espace Ariane La Ferté Bernard, 23 novembre 2023, La Ferté Bernard. Prévention et secours civiques Jeudi 23 novembre, 09h00 Espace Ariane Cette formation apporte les connaissances et les compétences suffisantes pour apporter ls gestes de premier secours afin de protéger les victimes et les témoins, alerter les secours et empêcher l’aggravation de l’état de santé d’une victime en attendant les secours. Espace Ariane 15 Rue Denfert Rochereau La Ferté Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T09:00:00+01:00 – 2023-11-23T17:00:00+01:00

2023-11-23T09:00:00+01:00 – 2023-11-23T17:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: La Ferté-Bernard, Sarthe Autres Lieu Espace Ariane Adresse 15 Rue Denfert Rochereau Ville La Ferté Bernard Departement Sarthe Lieu Ville Espace Ariane La Ferté Bernard latitude longitude 45.775339;4.824502

Espace Ariane La Ferté Bernard Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la ferte bernard/