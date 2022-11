CONFÉRENCE ​- Espionnage et cybercriminalité en entreprise​ Espace Argoat – Siège du Crédit Agricole des Côtes d’Armor Ploufragan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Le Crédit Agricole des Côtes d'Armor, le Village by CA Côtes d'Armor & le CJD Côtes d'Armor,

ont le plaisir de vous inviter à la Conférence et Table Ronde

sur le thème de l’espionnage et la cybercriminalité des entreprises avec la participation d’Éric Filiol, expert français en cybercriminalité. Le jeudi 1er décembre à 18h30

Au siège du Crédit Agricole des Côtes d’Armor, salle Côtes d’Armor (9 rue du plan, 22440 Ploufragan). L’intervenant

Éric Filiol, expert français en sécurité informatique, exerçait au sein de l’Armée de Terre en tant que lieutenant-colonel et spécialiste en cryptologie symétrique. Au cours de cette soirée, Éric Filiol nous dévoilera toutes les techniques d’espionnage, imprévisibles et discrètes, dont les entreprises peuvent être victimes. Au programme

18h30 : Conférence de 30 min d’Éric FILIOL

19h15 : Table Ronde en présence d’Éric FILIOL, Xavier de Korsak, Fondateur de Harmonie Technologie & de RISK&Me ainsi qu’un représentant de la Gendarmerie spécialiste en cybercriminalité.

19h45 à 20h30 : Questions – Réponses ➡Inscription ICI : https://interview.credit-agricole.fr/ca-interview/itw/answer/6XY9bDw3_CcbcQE5USZvmA

