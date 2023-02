4ème édition du Breizh Data Day Espace Argoat – Ploufragan, 4 avril 2023, Saint-Hervé.

4ème édition du Breizh Data Day Mardi 4 avril, 09h00 Espace Argoat – Ploufragan

Le 4 avril prochain, les Côtes d’Armor accueilleront pour la première fois le Breizh Data Day à Ploufragan

Espace Argoat – Ploufragan 9 rue du plan 22440 ploufragan Saint-Hervé 22440 Côtes-d’Armor Bretagne [{“link”: “https://breizhdataday.github.io/”}, {“link”: “mailto:vanessa.pedron@innozh.fr”}]

La 4ème édition du Breizh Data Day, portée par la French Tech Baie de Saint-Brieuc, invite à trouver les

inspirations et appréhender les dernières technologies et tendances du moment. Cet événement, organisé par INNOZH Technopole, est une belle occasion d’enrichir et de partager ses connaissances, de faire monter en compétence tous les écosystèmes Data/IA et de se créer des opportunités d’emplois et d’affaires.

Le rendez-vous des passionnés de la donnée

Créé par le Breizh Data Club il y a 5 ans, les bénévoles du Club et INNOZH Technopole font désormais équipe pour l’organisation et l’animation de la journée. Aussi, après trois éditions réussies en Ille et Vilaine, l’événement s’implante en Côtes d’Armor et sera accueilli au cœur du Village By CA à l’espace Argoat à Ploufragan. La journée s’articulera autour de 14 conférences entièrement consacrées aux données : conférences techniques, cas d’usage et retours d’expérience. Le Breizh Data Day, c’est aussi des stands librement accessibles tout au long de la journée ainsi qu’un espace dédié au recrutement.

À destination des passionnés, des professionnels, des décideurs, des collectivités territoriales et des étudiants, cet événement inédit en Côtes d’Armor devrait rassembler plus de 150 personnes.

Mardi 4 Avril 2023 – 9h – 17h

Espace Argoat – Ploufragan (22)

Entrée gratuite – Restauration fournie sur place le midi

Le programme (en cours de finalisation) : https://breizhdataday.github.io/

Inscription sur : https://breizhdataday.github.io/

Associez votre entreprise à l’événement en soutenant le Breizh Data Day

Riche d’opportunités, le Breizh Data Day est un événement reconnu (et attendu) de la communauté

Grand Ouest de la donnée. Ancré auprès des passionnés du milieu, il vous permet de booster votre image de marque, faire connaître vos postes, tout en développant votre réseau !

Contact :

Vanessa Pédron, Chargée de mission technopolitaine, Tél : +33 (0)2 96 76 65 44 – 06 21 38 15 57 | vanessa.pedron@innozh.fr



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T09:00:00+02:00

2023-04-04T17:00:00+02:00