Commémoration de la Libération de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Espace Ardenna Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, 6 juillet 2024 09:00, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe,Calvados

En souvenir de la participation des Canadiens à la libération de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, une commémoration est organisée sur le weekend du 5-6-7 juillet 2024.

Le programme prévoit :

Vendredi 5 juillet :

Installation d’un camp militaire par les reconstituteurs en proximité de l’Abbaye d’Ardenne, arrivée des premiers véhicules

Samedi 6 juillet 2024 :

– Ouverture du camp au public

– Conférence sur la libération, témoignages des aînés

– Chorale ARPADOR qui chantera des chansons à thème des années 1940

– Commémoration au jardin du souvenir des Canadiens en présence d’un groupe de Peppers band

– Défilé des véhicules militaires dans les communes voisines

– Bal populaire musique 1940 dans le parc urbain de Saint Germain la Blanche Herbe

Dimanche 7 juillet 2024:

– Ouverture du camp au public présentation des véhicules.

2024-07-06 09:00:00 fin : 2024-07-06 17:00:00. .

Espace Ardenna Place du Clos Maulier

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie



To commemorate the Canadians’ participation in the liberation of Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, a commemoration will be held over the weekend of July 5-6-7, 2024.

The program includes :

Friday, July 5 :

Set-up of a military camp by re-enactors near the Abbaye d?Ardenne, arrival of the first vehicles

Saturday, July 6, 2024:

– Opening of the camp to the public

– Conference on the liberation, testimonies from the elders

– ARPADOR choir performs theme songs from the 1940s

– Commemoration at the Canadian memorial garden with a Peppers band

– Parade of military vehicles in neighboring communes

– Popular 1940s music ball in the urban park of Saint Germain la Blanche Herbe

Sunday, July 7, 2024:

– Opening of the camp to the public presentation of vehicles

En memoria de los canadienses que ayudaron a liberar Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, se celebrará una conmemoración el fin de semana del 5-6-7 de julio de 2024.

El programa incluye

Viernes 5 de julio :

Instalación de un campamento militar por los recreadores cerca de la Abadía de Ardenne, llegada de los primeros vehículos

Sábado 6 de julio de 2024:

– Apertura del campamento al público

– Conferencia sobre la liberación, testimonios de los ancianos

– Coro ARPADOR cantando temas de los años 40

– Conmemoración en el jardín conmemorativo canadiense con una banda de Peppers

– Desfile de vehículos militares en los municipios vecinos

– Baile de música popular de los años 40 en el parque urbano de Saint Germain la Blanche Herbe

Domingo 7 de julio de 2024:

– Apertura del campo al público presentación de los vehículos

In Erinnerung an die Beteiligung der Kanadier an der Befreiung von Saint-Germain-la-Blanche-Herbe wird am Wochenende vom 5. bis 6. und 7. Juli 2024 eine Gedenkfeier organisiert.

Das Programm sieht vor :

Freitag, 5. Juli :

Aufbau eines Militärlagers durch die Reenactors in der Nähe der Abbaye d’Ardenne, Ankunft der ersten Fahrzeuge

Samstag, 6. Juli 2024:

– Öffnung des Lagers für die Öffentlichkeit

– Vortrag über die Befreiung, Zeugnisse der Älteren

– Chor ARPADOR, der Themenlieder aus den 1940er Jahren singen wird

– Gedenken im Gedenkgarten der Kanadier in Anwesenheit einer Peppers-Band

– Parade von Militärfahrzeugen in den Nachbargemeinden

– Volkstanz Musik 1940 im Stadtpark von Saint Germain la Blanche Herbe

Sonntag, den 7. Juli 2024:

– Eröffnung des Lagers für die Öffentlichkeit Präsentation der Fahrzeuge

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Caen la Mer