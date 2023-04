Gestes de la préhistoire espace archéologique Jean Jousse Gréez sur Roc Gréez-sur-Roc Catégories d’évènement: Gréez-sur-Roc

Gestes de la préhistoire espace archéologique Jean Jousse Gréez sur Roc, 17 septembre 2023, Gréez-sur-Roc. Gestes de la préhistoire Dimanche 17 septembre, 14h00 espace archéologique Jean Jousse Gréez sur Roc Dans l’espace archéologique de Gréez sur Roc et sur le site de fouilles, les bénévoles accueillent le public et l’invitent à s’exercer aux gestes pratiqués depuis la nuit des temps : tailler la pierre, allumer un feu, lancer une sagaie avec un propulseur. espace archéologique Jean Jousse Gréez sur Roc Gréez sur Roc Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire 06 16 31 19 05 https://fondation-jeanjousse.jimdofree.com/ l’espace archéologique Jean Jousse rend compte des 10 années de fouilles qui ont permis de retrouver les traces d’un village néolithique il y a 6500 ans. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

