Visite guidée du chemin de fer du Coucou Espace archéologique Forez-Jarez Saint-Étienne, 16 septembre 2023, Saint-Étienne.

Visite guidée du chemin de fer du Coucou Samedi 16 septembre, 15h00 Espace archéologique Forez-Jarez Rendez-vous et départ à 15h Place Aristide Briand Devant l’Eglise Sans inscription et renseignements au 04 77 47 23 14 ou sur forezjarez42@gmail.com

Découverte des vestiges de cette ancienne voie de chemin de fer industrielle (transport du charbon et de l’acier).

Promenade sur le tracé de l’ancienne voie ferrée stéphanoise dite du « Coucou » : découverte de l’ancienne voie du train à vapeur desservant les mines et autres usines.

Espace archéologique Forez-Jarez Place Aristide Briand , Terrenoire 42100 Saint-Etienne Saint-Étienne 42100 Terrenoire Loire Auvergne-Rhône-Alpes

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

