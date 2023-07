Visite de l’Espace Archéologique Forez-Jarez Espace archéologique Forez-Jarez Saint-Étienne, 16 septembre 2023, Saint-Étienne.

Visite de l'Espace Archéologique Forez-Jarez 16 et 17 septembre Espace archéologique Forez-Jarez 3e étage avec escalier – Renseignements au 04 77 47 23 14 et sur forezjarez42@gmail.com.

Les expositions du Groupe Archéologique Forez-Jarez permettent de découvrir grâce à des reconstitutions des moments de la vie des gens depuis la préhistoire.

L’Espace Archéologique Forez-Jarez présente ses collections de pierres et minéraux, les premières sociétés des hommes avec l’invention du feu, découverte de l’agriculture, de l’écriture. On part aussi à la rencontre des gaulois, des romains en passant par l’aqueduc du Gier, et que dire de l’empereur Claude qui régna un temps sur la fabuleuse ville de Lyon autrefois appelée Lugdunum et ses plaques écrites en latin découvertes fortuitement il y a peu de temps à Lyon et reconstituées (fragments) pour l’occasion dans notre Espace Archéologique Forez-Jarez.

Espace archéologique Forez-Jarez 4 bis rue Andre Malraux, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes http://www.forez-jarez.fr Espace muséographique comportant un certain nombre de salles sur les périodes allant de la pré-histoire à la fin de la période gallo-romaine. Situé a 200m de la Place Jean Jaurès bus et tramways

