Nos traversées, premiers pas et premiers mots Espace archéologique départemental, 13 mai 2023, Montrozier. Nos traversées, premiers pas et premiers mots Samedi 13 mai, 20h30 Espace archéologique départemental Entrée libre. Dans la limite des places disponibles. Le public sera convié à une déambulation théâtrale créé sur mesure par les comédiennes Juliette Paul et Alice Tabart.

Elles partiront dans les traces des premiers découvreurs, poserons leurs pieds dans les empreintes de pas laissés dans les grottes il y a 30 000 ans, et prêterons leurs voix aux premières histoires que se sont racontés nos ancêtres. Espace archéologique départemental Le bourg, 12630 Montrozier Montrozier 12630 Aveyron Occitanie 0565707500 http://musees.aveyron.fr Espace d’animation et d’exposition en lien avec l’archéologie aveyronnaise RN88 entre Rodez et Laissac Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

