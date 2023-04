Art pariétal Espace archéologique départemental Montrozier Catégories d’Évènement: Aveyron

Art pariétal Espace archéologique départemental, 13 mai 2023, Montrozier. Art pariétal Samedi 13 mai, 14h00, 21h30 Espace archéologique départemental Activité proposé en dehors des horaires de spectacles. Initiation à l’art pariétal sur la paroi de grotte reconstituée de l’espace archéologique. A l’aide d’ocres et de charbons, réalisation de peintures d’animaux et d’empreintes de mains.

Activité sans rdv. Espace archéologique départemental Le bourg, 12630 Montrozier Montrozier 12630 Aveyron Occitanie 0565707500 http://musees.aveyron.fr Espace d'animation et d'exposition en lien avec l'archéologie aveyronnaise RN88 entre Rodez et Laissac

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 © photo Département de l’Aveyron

