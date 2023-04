Initiation à la fouille archéologique Espace archéologique départemental Montrozier Catégories d’Évènement: Aveyron

Montrozier

Initiation à la fouille archéologique Espace archéologique départemental, 13 mai 2023, Montrozier. Initiation à la fouille archéologique Samedi 13 mai, 14h00, 20h00 Espace archéologique départemental Initiation à la fouille archéologique à l’occasion d’un atelier de 3/4 d’heures. Les principes de la fouille seront expliqués aux participants afin le début de leur activité.

Activité destinée aux enfants, sans rdv. Espace archéologique départemental Le bourg, 12630 Montrozier Montrozier 12630 Aveyron Occitanie 0565707500 http://musees.aveyron.fr Espace d’animation et d’exposition en lien avec l’archéologie aveyronnaise RN88 entre Rodez et Laissac Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 © photo Département de l’Aveyron

Détails Catégories d'Évènement: Aveyron, Montrozier
Age min 6 Age max 99

