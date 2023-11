Festi’Free Espace Arc-en-ciel et salle Berlier Festi’Free Espace Arc-en-ciel et salle Berlier, 4 décembre 2023, . Festi’Free 4 – 9 décembre Espace Arc-en-ciel et salle Berlier Le « Festi’Free » est de retour cette année ! Qu’est-ce que c’est ? Du 4 au 8 décembre, venez déposer vos objets propres et en bon état que vous n’utilisez plus (décorations, jouets…) pour en faire profiter petits et grands à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Si vous le souhaitez, le 9 décembre, vous pourrez venir choisir 1 à 3 objets gratuitement pour les offrir à qui vous voulez ! (Il n’est pas nécessaire d’avoir fait un don pour en profiter.) Les centres sociaux Arc-en-ciel et Mosaïque vous remercient chaleureusement de participer à ce grand élan de générosité, de partage et de solidarité. Dates : Dépôt des objets :

Du 4 au 8 décembre 2023

Horaires : 9h-12h / 14h-17h

Lieu : espace Arc-en-ciel Retrait des objets :

Le 9 décembre 2023

Horaires : 10h-13h / 14h-18h

Lieu : salle Berlier

2023-12-04T01:00:00+01:00 – 2023-12-05T00:59:59+01:00

Lieu Espace Arc-en-ciel et salle Berlier Adresse Espace Arc-en-ciel et salle Berlier, Cugnaux

