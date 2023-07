Planning des animations d’été aux Centres sociaux Espace Arc en Ciel et Espace Mosaïque Planning des animations d’été aux Centres sociaux Espace Arc en Ciel et Espace Mosaïque, 17 juillet 2023, . Planning des animations d’été aux Centres sociaux 17 – 21 juillet Espace Arc en Ciel et Espace Mosaïque Venez nous retrouver cet été sur nos deux espaces Arc en Ciel et Mosaïque.

Durant cette période, nous aurons le plaisir de vous proposer de nombreuses animations. Pour info, les animations d’été ne sont pas réservées aux adhérents mais elles sont ouvertes à tous les Cugnalais(e)s. Espace Arc en Ciel et Espace Mosaïque Espace Arc en Ciel et Espace Mosaïque, Cugnaux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T02:00:00+02:00 – 2023-07-18T01:59:59+02:00

2023-07-21T02:00:00+02:00 – 2023-07-22T01:59:59+02:00

