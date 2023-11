Portage physiologique Espace Arc-en-ciel, 1 rue Vincent Auriol (à côté de la Poste) Portage physiologique Espace Arc-en-ciel, 1 rue Vincent Auriol (à côté de la Poste), 24 novembre 2023, . Portage physiologique Vendredi 24 novembre, 01h00 Espace Arc-en-ciel, 1 rue Vincent Auriol (à côté de la Poste) Parents d’enfants jusqu’à 2 ans, vous êtes intéressés par le portage de votre bébé et vous aimeriez être guidés pour vous faciliter les choses ? Cela tombe bien, l’espace Arc-en-Ciel accueillera Emma, ostéopathe de métier, qui vous prêtera du matériel pour vous familiariser et ensuite elle vous montrera les techniques à adopter. Enfants jusqu’à 2 ans – accompagnés Espace Arc-en-ciel, 1 rue Vincent Auriol (à côté de la Poste) Espace Arc-en-ciel, 1 rue Vincent Auriol (à côté de la Poste), Cugnaux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T01:00:00+01:00 – 2023-11-25T00:59:59+01:00

2023-11-24T01:00:00+01:00 – 2023-11-25T00:59:59+01:00 Détails Autres Lieu Espace Arc-en-ciel, 1 rue Vincent Auriol (à côté de la Poste) Adresse Espace Arc-en-ciel, 1 rue Vincent Auriol (à côté de la Poste), Cugnaux Lieu Ville Espace Arc-en-ciel, 1 rue Vincent Auriol (à côté de la Poste) latitude longitude 43.536117;1.348312

Espace Arc-en-ciel, 1 rue Vincent Auriol (à côté de la Poste) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//