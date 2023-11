HAUT LES NAINS ! Espace Aragon Oissel, 21 novembre 2023, Oissel.

HAUT LES NAINS ! Mardi 21 novembre, 18h30 Espace Aragon Tarif plein 4,40 € – Tarif réduit 3,40

Cette histoire de Blanche-Neige prend parfois des tournures inattendues. Pourtant, tout y est : le château, la reine, le miroir magique, le chasseur, la forêt, la maison dans la clairière, les sept nains, la pomme empoisonnée, le prince charmant …

« Haut les nains ! » navigue entre sérieux et fantaisie, poésie et truculence, narration et jeu d’acteur, mime et théâtre d’objet …

Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « resa.billetterie@ville-oissel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 61 17 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ticketingcine.fr/index.php?lang=fr&nc=0079 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T18:30:00+01:00 – 2023-11-21T19:30:00+01:00

2023-11-21T18:30:00+01:00 – 2023-11-21T19:30:00+01:00

Théâtre Jeune public