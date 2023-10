TOUT FEU TOUT FLEMME Espace Aragon Oissel, 12 octobre 2023, Oissel.

TOUT FEU TOUT FLEMME Jeudi 12 octobre, 20h30 Espace Aragon Tarif plein 9.40 €, Tarif réduit 6.40 €, Tarif Labo 4.70 € et Tarif famille 10.40 €

« Ils s’aiment puis un jour … la Flemme s’installe dans leur couple !

Loraine et Martin s’aiment, sont complices, amoureux et la vie bat son plein quand un jour la Flemme en personne vient s’installer chez eux. Le couple se laisse aller aux sirènes de la paresse, ne partage plus rien. Ils n’ont plus d’attention l’un envers l’autre, finissent par s’en vouloir …

Vont-ils réussir à surmonter l’épreuve de la Flemme pour faire durer leur couple ? »

Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « resa.billetterie@ville-oissel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 61 17 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ticketingcine.fr/index.php?lang=fr&nc=0079 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T20:30:00+02:00 – 2023-10-12T22:00:00+02:00

Théâtre Humour

Oissel