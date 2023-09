YANNICK Espace Aragon Oissel, 2 septembre 2023, Oissel.

YANNICK Samedi 2 septembre, 18h30 Espace Aragon Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 €

En pleine représentation de la pièce « Le Cocu », un très mauvais boulevard, Yannick se lève et interrompt le spectacle pour reprendre la soirée en main…

Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://ticketingcine.fr/index.php?lang=fr&nc=0079 »}, {« type »: « email », « value »: « resa.billetterie@ville-oissel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 61 17 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T18:30:00+02:00 – 2023-09-02T19:37:00+02:00

Comédie

