L’AMOUR ET LES FORETS Espace Aragon Oissel, 17 juin 2023, Oissel.

L’AMOUR ET LES FORETS 17 et 18 juin Espace Aragon Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 €

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Ce film est présenté à Cannes Première au Festival de Cannes 2023.

Quand Blanche croise le chemin de Gregoire, elle pense rencontrer celui qu’elle cherche. Les liens qui les unissent se tissent rapidement et leur histoire se construit dans l’emportement. Le couple déménage, Blanche s’éloigne de sa famille, de sa sœur jumelle, s’ouvre à une nouvelle vie. Mais fil après fil, elle se retrouve sous l’emprise d’un homme possessif et dangereux.

Adaptation du roman éponyme de Eric Reinhardt publié aux éditions Gallimard.

Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://ticketingcine.fr/index.php?lang=fr&nc=0079 »}, {« type »: « email », « value »: « resa.billetterie@ville-oissel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 61 17 »}]

2023-06-17T21:00:00+02:00 – 2023-06-17T22:45:00+02:00

2023-06-18T15:30:00+02:00 – 2023-06-18T17:15:00+02:00

Thriller Drame

