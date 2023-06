LA MALETA Espace Aragon Oissel, 17 juin 2023, Oissel.

LA MALETA Samedi 17 juin, 18h30 Espace Aragon Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 €

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Mario travaille à Madrid au bureau des objets trouvés. Un jour, on lui remet une valise trouvée au fond d’une rivière. À l’intérieur, Mario trouve des vêtements et des ossements d’enfants. La police n’étant pas résolue à enquêter, il décide alors de mener ses propres recherches, au péril de sa vie.

Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://ticketingcine.fr/index.php?lang=fr&nc=0079 »}, {« type »: « email », « value »: « resa.billetterie@ville-oissel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 61 17 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T18:30:00+02:00 – 2023-06-17T20:18:00+02:00

Thriller Policier

