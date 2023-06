L’HOMME DEBOUT Espace Aragon Oissel, 17 juin 2023, Oissel.

L’HOMME DEBOUT 17 et 18 juin Espace Aragon Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 €

Pour décrocher un CDI dans l’entreprise de papier peint qui vient de l’engager, Clémence Alpharo, doit pousser Henri Giffard, VRP en fin de parcours, vers une retraite anticipée. Il faut rajeunir l’image de la petite boite. Mais Giffard refuse. Son travail semble être la seule chose qui donne encore un sens à sa vie. Coincée entre la perspective d’un avenir professionnel qui lui permettrait de fuir ses problèmes familiaux et l’affection inattendue qu’elle éprouve pour le VRP, Clémence va devoir choisir…

Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://ticketingcine.fr/index.php?lang=fr&nc=0079 »}, {« type »: « email », « value »: « resa.billetterie@ville-oissel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 61 17 »}]

2023-06-17T16:00:00+02:00 – 2023-06-17T17:26:00+02:00

2023-06-18T18:00:00+02:00 – 2023-06-18T19:26:00+02:00

Comédie dramatique Comédie

