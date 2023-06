JEANNE DU BARRY Espace Aragon Oissel, 10 juin 2023, Oissel.

JEANNE DU BARRY 10 et 11 juin Espace Aragon Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 €

Ce film est présenté en ouverture du Festival de Cannes 2023.

Jeanne Vaubernier, fille du peuple avide de s’élever socialement, met à profit ses charmes pour sortir de sa condition. Son amant le comte Du Barry, qui s’enrichit largement grâce aux galanteries lucratives de Jeanne, souhaite la présenter au Roi. Il organise la rencontre via l’entremise de l’influent duc de Richelieu. Celle-ci dépasse ses attentes : entre Louis XV et Jeanne, c’est le coup de foudre… Avec la courtisane, le Roi retrouve le goût de vivre – à tel point qu’il ne peut plus se passer d’elle et décide d’en faire sa favorite officielle. Scandale : personne ne veut d’une fille des rues à la Cour.

Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T21:00:00+02:00 – 2023-06-10T22:56:00+02:00

2023-06-11T15:30:00+02:00 – 2023-06-11T17:26:00+02:00

Drame Historique

