LE PARADIS Espace Aragon Oissel Oissel Catégories d’Évènement: Oissel

Seine-Maritime LE PARADIS Espace Aragon Oissel, 10 juin 2023, Oissel. LE PARADIS Samedi 10 juin, 18h30 Espace Aragon Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 € Joe, 17 ans, est sur le point de sortir d’un centre fermé pour mineurs délinquants. Si son juge approuve sa libération, il ira vivre en autonomie. Mais l’arrivée d’un nouveau jeune, William, va remettre en question son désir de liberté. Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://ticketingcine.fr/index.php?lang=fr&nc=0079 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T18:30:00+02:00 – 2023-06-10T19:53:00+02:00

2023-06-10T18:30:00+02:00 – 2023-06-10T19:53:00+02:00 Drame Romance Allociné Détails Catégories d’Évènement: Oissel, Seine-Maritime Autres Lieu Espace Aragon Adresse Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Ville Oissel Departement Seine-Maritime Lieu Ville Espace Aragon Oissel

Espace Aragon Oissel Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oissel/

LE PARADIS Espace Aragon Oissel 2023-06-10 was last modified: by LE PARADIS Espace Aragon Oissel Espace Aragon Oissel 10 juin 2023