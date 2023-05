LES ÂMES SOEURS Espace Aragon, 6 mai 2023, Oissel.

LES ÂMES SOEURS 6 et 7 mai Espace Aragon Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 €

David, lieutenant des forces françaises engagées au Mali, est grièvement blessé dans une explosion.

Rapatrié en France, il souffre d’amnésie et commence une longue convalescence sous le regard dévoué de sa sœur Jeanne.

Dans la maison familiale des Pyrénées, entre montagnes et lacs, Jeanne tente de raviver sa mémoire, mais David ne parait pas soucieux de se réconcilier avec celui qu’il était.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T16:00:00+02:00 – 2023-05-06T17:40:00+02:00

2023-05-07T18:00:00+02:00 – 2023-05-07T19:40:00+02:00

Drame

