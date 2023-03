LA CHAMBRE DES MERVEILLES Espace Aragon Oissel Catégories d’Évènement: Oissel

LA CHAMBRE DES MERVEILLES 8 et 9 avril Espace Aragon Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 € La vie toute tracée de Thelma prend un détour tragique lorsqu'un accident plonge son fils Louis, 12 ans, dans le coma. Déterminée à le réveiller par tous les moyens, elle va faire le pari fou d'accomplir une par une les « 10 choses à faire avant la fin du monde » qu'il avait inscrites dans son journal intime, pour lui montrer tout ce que la vie a de magnifique à lui offrir. Mais ce voyage dans les rêves de son adolescent l'emmènera bien plus loin que ce qu'elle imaginait… jusqu'à raviver son propre goût à la vie. Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie

2023-04-08T21:00:00+02:00 – 2023-04-08T22:38:00+02:00

2023-04-09T15:30:00+02:00 – 2023-04-09T17:08:00+02:00 Comédie dramatique Allociné

