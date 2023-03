TOI NON PLUS TU N’AS RIEN VU Espace Aragon Oissel Catégories d’Évènement: Oissel

TOI NON PLUS TU N'AS RIEN VU Samedi 8 avril, 18h30 Espace Aragon Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 € Claire et Sophie ont fait leurs études ensemble, elles sont toutes deux avocates. Claire va être accusée de tentative d'homicide sur enfant de moins de 15 ans. Sophie va assurer sa défense. Comment Claire, déjà mère de deux enfants, n'a-t-elle ni vi ni senti qu'elle était à nouveau enceinte ?

Drame Thriller

