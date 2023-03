HOURIA Espace Aragon, 8 avril 2023, Oissel.

HOURIA 8 et 9 avril Espace Aragon Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 €

Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. Femme de ménage le jour, elle participe à des paris clandestins la nuit. Mais un soir où elle a gagné gros, elle est violemment agressée par Ali et se retrouve à l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine s’envolent. Elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps. Entourée d’une communauté de femmes, Houria va retrouver un sens à sa vie en inscrivant la danse dans la reconstruction et sublimation des corps blessés…

2023-04-08T16:00:00+02:00 – 2023-04-08T17:38:00+02:00

2023-04-09T18:00:00+02:00 – 2023-04-09T19:38:00+02:00

