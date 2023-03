LADANIVA Espace Aragon, 30 mars 2023, Oissel.

LADANIVA Jeudi 30 mars, 20h30 Espace Aragon Plein Tarif 13,40 €, Tarif Réduit ,940 € et Tarif Carte Labo 6,70 €

Résolument dansant, la musique de @ladaniva.ladaniva fait appel à des influences venues du monde entier, de la musique traditionnelle des Balkans au maloya de la Réunion en passant par le jazz et le reggae avec de fortes racines dans le folklore arménien pour créer une musique aussi actuelle et dynamique qu’empreinte d’histoire et de tradition.

Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « resa.billetterie@ville-oissel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 61 17 »}, {« type »: « link », « value »: « http://ticketing.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T20:30:00+02:00 – 2023-03-30T22:30:00+02:00

2023-03-30T20:30:00+02:00 – 2023-03-30T22:30:00+02:00

Pop Jazz